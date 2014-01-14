El indicador (i_Sampler.mq5) calcula señales perfectas de entrada en el mercado, que pueden ser utilizadas para la formación de redes neuronales.

Utiliza dos buffers:

buffer 0 (línea verde) - señal analógica, calculada como la proporción de la variación positivo/negativa del precio (normalizada al rango [-1, +1]) en las siguientes 'bars_future' barras;

buffer 1 (histograma de dos colores) señal discreta, los valores son: -1(vende), 0(espera), 1(compra).

La señal discreta se puede calcular con 2 métodos diferentes:

Método 1: la señal aparece cuando la señal analógica es mayor que el umbral especificado por el parámetro de entrada 'porog';

Método 2: la señal aparece cuando se satisfacen las condiciones de TP/SL.





El Asesor Experto e_CheckSampler.mq5 se ha creado para verificar los valores del indicador.

El Asesor Experto utiliza los datos de fichero, creado por el indicador.