Sampler - indicador para MetaTrader 5

1788
(56)
i_sampler.mq5 (7.06 KB) ver
\MQL5\Experts\
e_checksampler.mq5 (2.33 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance

El indicador (i_Sampler.mq5) calcula señales perfectas de entrada en el mercado, que pueden ser utilizadas para la formación de redes neuronales.

Utiliza dos buffers:

  • buffer 0 (línea verde) - señal analógica, calculada como la proporción de la variación positivo/negativa del precio (normalizada al rango [-1, +1]) en las siguientes 'bars_future' barras;
  • buffer 1 (histograma de dos colores) señal discreta, los valores son: -1(vende), 0(espera), 1(compra).

La señal discreta se puede calcular con 2 métodos diferentes:

  • Método 1: la señal aparece cuando la señal analógica es mayor que el umbral especificado por el parámetro de entrada 'porog';
  • Método 2: la señal aparece cuando se satisfacen las condiciones de TP/SL.

Indicador i_Sampler

El Asesor Experto e_CheckSampler.mq5 se ha creado para verificar los valores del indicador.

El Asesor Experto utiliza los datos de fichero, creado por el indicador.

Asesor Experto basado en el indicador i_Sampler


