CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

HullTrend - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1497
Ranking:
(43)
Publicado:
Actualizado:
hulltrend.mq5 (7 KB) ver
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Autor real:

adoleh2000

Indicador de tendencia, formado por la nube de color de la media móvil de Hull y su promediación.

El indicador usa las clases de la biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (hay que copiar en el catálogo_de_datos_del_termial\MQL5\Include), sobre cuyo funcionamiento se puede encontrar información más detallada en el artículo "Promediación de series de precio para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en CodeBase el 04.08.2007.

Figura 1. Indicador HullTrend

Figura 1. Indicador HullTrend

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/8904

FivePattern FivePattern

Indicador de figuras ténicas de Merrill. М & W Wave Patterns by A. Merrill.

TSI_CCI TSI_CCI

Oscilador TSI, construido conforme a los valores del indicador técnico CCI, y realizado con su propia línea de señal en forma de nube de color.

Exp_wlxBWWiseMan-2 Exp_wlxBWWiseMan-2

El experto Exp_wlxBWWiseMan-2 se ha construido con el uso del indicador de señal de semáforo wlxBWWiseMan-2.

TSI_CCI_HTF TSI_CCI_HTF

Indicador TSI_CCI con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.