HullTrend - indicador para MetaTrader 5
- 1497
Autor real:
adoleh2000
Indicador de tendencia, formado por la nube de color de la media móvil de Hull y su promediación.
El indicador usa las clases de la biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (hay que copiar en el catálogo_de_datos_del_termial\MQL5\Include), sobre cuyo funcionamiento se puede encontrar información más detallada en el artículo "Promediación de series de precio para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".
Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en CodeBase el 04.08.2007.
Figura 1. Indicador HullTrend
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/8904
