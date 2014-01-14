Hull Moving Average (HMA, Promedio Móvil Hull) que puede cambiar de color. El HMA se utiliza para determinar las entradas y salidas del mercado.

El principio de este indicador es bastante sencillo: cuando el precio se mueve hacia arriba, la línea se pinta de color violeta; en cambio, cuando el precio va hacia abajo, el color de la línea cambia a rojo.

El color del indicador puede cambiar en la barra actual, por lo tanto, su función principal no es la de color, sino la de ubicación del precio. Si el precio es más bajo que la línea del indicador existe la probabilidad de una tendencia bajista; de otro modo, si el precio es superior que la línea del indicador, probablemente haya una tendencia alcista.

Este indicador utiliza las clases de la librería SmoothAlgorithms.mqh (hay que copiar el archivo en terminal_data_folder\MQL5\Include). Estas clases se describen detalladamente en el artículo "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers".

Hull Moving Average

