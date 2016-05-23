CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

Hull Trend - indicador para MetaTrader 4

Collector | Spanish English Русский 中文 Deutsch Português
Visualizaciones:
1433
Ranking:
(11)
Publicado:
Hull_Trend.mq4 (3.56 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Indicador Hull Trend.






Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/9143

Fine Fractals Fine Fractals

El indicador supersensible de fractales.

b-clock b-clock

Indicador b-clock.

MA coloreado MA coloreado

En este campo, daré una breve descripción de tu crupt (1-2 frases).

DeleteByName DeleteByName

Borra la gráfica de todos los objetos con el nombre que empiece en el prefijo especificado