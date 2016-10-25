実際の著者：

adoleh2000

このトレンド指標は ハル移動平均 とその平均値の色付きの雲から形成されています。

この指標は SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。

元のHullTrend指標はMQL4言語で開発されコードベースで2006年8月4日に発表されました。

図1 HullTrend指標