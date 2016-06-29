CodeBaseKategorien
HullTrend - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Echter Autor:

adoleh2000

Der Trendindikator wird aus einer farbigen Wolke des Hull moving average und seiner Mittelung gebildet.

Der Indikator verwendet SmoothAlgorithms.mqh Bibliotheksklassen (müssen in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Include kopiert werden). Die Verwendung der Klassen wurde vollständig im Artikel "Mittelung von Preiszeitreihen zur sofortigen Berechnung ohne Verwendung von zusätzlichen Buffern" beschrieben.

Der Original-HullTrend Indikator wurde in der MQL4 Sprache entwickelt und in der CodeBase am 04.08.2006 veröffentlicht.

Abbildung 1. Der HullTrend Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/8904

