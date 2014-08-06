CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

TSI_CCI_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
902
Ranking:
(36)
Publicado:
Actualizado:
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) ver
tsi_cci.mq5 (8.99 KB) ver
tsi_cci_htf.mq5 (12.01 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Indicador TSI_CCI con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4 // Periodo del gráfico del indicador (marco temporal)

Para que el indicador funcione, es imprescindible que el archivo compilado del indicador TSI_CCI.mq5 esté en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators.

Figura 1. Indicador TSI_CCI_HTF

Figura 1. Indicador TSI_CCI_HTF

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/11209

Exp_wlxBWWiseMan-2 Exp_wlxBWWiseMan-2

El experto Exp_wlxBWWiseMan-2 se ha construido con el uso del indicador de señal de semáforo wlxBWWiseMan-2.

HullTrend HullTrend

Indicador de tendencia, formado por la nube de color de la media móvil de Hull y su promediación.

HullTrend_HTF HullTrend_HTF

Indicador HullTrend con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

Exp_HullTrend Exp_HullTrend

El experto Exp_HullTrend está construido en base a las señales del indicador de tendencia HullTrend.