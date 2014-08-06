FivePattern

El indicador técnico muestra en el gráfico de precios figuras técnicas de Merrill (М & W Wave Patterns), las líneas de apoyo/resistencia, representadas según los extremos del indicador estándar ZigZag. А. Merrill clasificó las figuras de cinco puntas según el orden consecutivo de los puntos de arriba hacia abajo, creando un modelo de clasificación ordenado de las ondas М & W, aquí las tenemos:

Patrón dinámico А. El de Merrill es un patrón que puede cambiar con el paso del tiempo. El patrón dinámico se encuentra en los cuatro primeros rayos del zigzag en la derecha. En este indicador, convencionalmente, todos los patrones se consideran dinámicos. Para que esta condición se cumpla casi siempre, se ha introducido artificialmete el concepto de mutación de las ondas (ver más abajo) y se ha modificado un tanto el algoritmo del indicador clásico Zigzag.



En lo que respecta al núcleo de búsqueda de los extremos, en Zizag el uso de este algoritmo es una "decisión temporal (rápida)" y sin ninguna duda exige modificaciones. Dado que la mayoría de los errores están relacionados con la detección del patrón NOPATTERN (ver en enum NamePattern en el archivo MyCPattern.mqh), se trata de un error del núcleo de búsqueda.

Evolución y mutación de las ondas

La Evolución es el cambio del patrón dinámico sin transición a otra familia de ondas. Evolución de los patrones M-Wave:

Evolución de los patrones W-Wave:

La Mutación es el cambio de patrón dinámico con una transición obligatoria a otra familia de ondas. Mutación de los patrones M-Wave:

Mutación de los patrones W-Wave:

Preste atención: el algoritmo de pronóstico considera que la mutación se producirá a la figura menor de la evolución, y el contador de evoluciones/mutaciones sabe de la posible mutación/evolución consecutiva. Por ejemplo: mutación en figura media, mayor. Esto es posible gracias a la elección de valores especiales de la máscara de bits enum NamePattern (ver MyCPattern.mqh). Si tiene usted planeado usar un contador de evoluciones/mutaciones, no cambie enum NamePattern.





Funcionamiento del indicador:

Durante su funcionamiento, el indicador muestra en el gráfico las figuas técnicas de Merrill (М & W Wave Patterns) y las línea de apoyo/resistencia. El recálculo del indicador tiene lugar sólo en una nueva barra de la historia (economía de tiempo del procesador en el dibujado de objetos). Los nombres de todos los objetos-indicadores son pseudo-casuales. El indicador realiza el cálculo del pronóstico del movimiento del precio basándose en la espera de la evolución/mutación concreta (consecutiva) de las ondas. Tiene su propio contador de efectividad del modelo de patrones.









Versión actual:

Versión 1.02- de prueba:

Núcleo de búsqueda: classic Zigzag;

Modelo de pronóstico: level 0 (evolución/mutación consecutiva);

Contador del modelo: level 0 (Algoritmo: "cuento lo que veo, y lo que había antes lo desconozco...". Representación de la estadística tras la aparición de la figura 11).