Реальный автор:

adoleh2000

Трендовый индикатор, образованный цветным облаком из скользящей средней Хала и её усреднением.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в CodeBase 04.08.2006.

Рис.1. Индикатор HullTrend