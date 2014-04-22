CodeBaseРазделы
Индикаторы

HullTrend - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Опубликован:
Обновлен:
Реальный автор:

adoleh2000

Трендовый индикатор, образованный цветным облаком из скользящей средней Хала и её усреднением.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в CodeBase 04.08.2006.

Рис.1. Индикатор HullTrend

TSI_CCI_HTF TSI_CCI_HTF

Индикатор TSI_CCI с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

TSI_MACD TSI_MACD

Осциллятор TSI, построенный на значениях гистограммы MACD, выполненный со своей сигнальной линией в виде цветного облака.

wlxBWWiseMan-2_HTF wlxBWWiseMan-2_HTF

Индикатор wlxBWWiseMan-2 с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Exp_HullTrend Exp_HullTrend

Эксперт Exp_HullTrend построен на основе сигналов трендового индикатора HullTrend.