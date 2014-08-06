CodeBaseSecciones
Exp_wlxBWWiseMan-2 - Asesor Experto para MetaTrader 5

El experto Exp_wlxBWWiseMan-2 se ha construido con el uso del indicador de señal de semáforo wlxBWWiseMan-2.

La señal de ejecución de operaciones tendrá lugar en el momento del cierre de una barra, si ha aparecido un objeto gráfico del color correspondiente.

Para que el asesor funcione, es imprescindible que los archivos compilados del indicador RSIOMA_V2.ex5 estén en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators.

Hay que tener en cuenta que el archivo de la biblioteca TradeAlgorithms.mqh está pensado para usar expertos con brókers que propongan un spread distinto de cero y la posibilidad de establecer Stop Loss y Take Profit simultáneamente en la apertura de posición. Se pueden descargar otras variantes de esta biblioteca a través del enlace Trade Algorithms.

Con las simulaciones que se exponen más abajo se usaron los parámetros por defecto del experto. En las simulaciones no se usaron Stop Loss o Take Profit.

Figura 1. Ejemplos de operaciones en el gráfico

Resultados de la simulación en el año 2013 en USDCHF H4:

Figura 2. Gráfico de resultados de simulación

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/11208

