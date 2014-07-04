CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

HullTrend - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
2020
Avaliação:
(43)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Autor real:

adoleh2000

O indicador de tendência que é formado por uma nuvem colorida da Média móvel de Hull e sua média.

O indicador utiliza as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (deve ser copiado em terminal_data_folder\MQL5\Include). A utilização das classes foi exaustivamente descrito no artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".

O indicador HullTrend original foi desenvolvido na linguagem MQL4 e publicado na Base de Código em 04.08.2006.

Figura 1. O indicador HullTrend

Figura 1. O indicador HullTrend

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/8904

TSI_CCI TSI_CCI

Um oscilador TSI com base nos valores do indicador técnico CCI, implementado com a sua própria linha de sinal na forma de uma nuvem de colorida.

TSI_MACD_HTF TSI_MACD_HTF

O indicador TSI_MACD com a opção de seleção de um período de tempo diferente nos parâmetros de entrada.

Exp_wlxBWWiseMan-2 Exp_wlxBWWiseMan-2

O Expert Advisor Exp_wlxBWWiseMan-2 foi projetado utilizando-se o indicador de sinal de semáforo wlxBWWiseMan-2.

TSI_CCI_HTF TSI_CCI_HTF

O indicador TSI_CCI com a opção de seleção de um período de tempo diferente nos parâmetros de entrada.