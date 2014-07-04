Participe de nossa página de fãs
HullTrend - indicador para MetaTrader 5
Autor real:
adoleh2000
O indicador de tendência que é formado por uma nuvem colorida da Média móvel de Hull e sua média.
O indicador utiliza as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (deve ser copiado em terminal_data_folder\MQL5\Include). A utilização das classes foi exaustivamente descrito no artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".
O indicador HullTrend original foi desenvolvido na linguagem MQL4 e publicado na Base de Código em 04.08.2006.
Figura 1. O indicador HullTrend
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/8904
