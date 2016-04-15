Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Indicador nEMA - indicador para MetaTrader 4
- Visualizaciones:
- 1041
- Ranking:
-
- Publicado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
El principio del trabajo del indicador se describe en el libro de Bulashev titulado “Estadística para el trader” o aquí: https://www.mql5.com/ru/code/7752
Parámetros utilizados
extern int EMA_period=89; // Период EMA
extern int price_mode=0; // Precio utilizado 0 - PRICE_CLOSE,
// 1 - PRICE_OPEN,
// 2 - PRICE_HIGH,
// 3 - PRICE_LOW,
// 4 - PRICE_MEDIAN,
// 5 - PRICE_TYPICAL,
// 6 - PRICE_WEIGHTED
extern int mode_ema=0; // Profundidad del procesamiento del error, máximo 6
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/8205
trading de noticiasMACDonRSI
El indicador MACD se construye a base del indicador RSI que, en su lugar, se construye a base de la media móvil MA.
Mejora de BW MFI con visualización de volúmenes.The MasterMind
En primer lugar, se debe comprobar el asesor en una cuenta demo... Eficacia: 243K$ a partir de la suma inicial de 5000$ en 3 meses. El producto no está terminado, necesita el trabajo de programadores.