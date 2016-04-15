CodeBaseSecciones
Indicadores

Indicador nEMA - indicador para MetaTrader 4

Victor Nikolaev
1041
(5)
VininI_nEMA.mq4 (4.92 KB) ver
El principio del trabajo del indicador se describe en el libro de Bulashev titulado “Estadística para el trader” o aquí: https://www.mql5.com/ru/code/7752

Parámetros utilizados

extern int EMA_period=89; // Период EMA
extern int price_mode=0; // Precio utilizado 0 - PRICE_CLOSE,
// 1 - PRICE_OPEN,
// 2 - PRICE_HIGH,
// 3 - PRICE_LOW,
// 4 - PRICE_MEDIAN,
// 5 - PRICE_TYPICAL,
// 6 - PRICE_WEIGHTED
extern int mode_ema=0; // Profundidad del procesamiento del error, máximo 6

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/8205

MACDonRSI MACDonRSI

El indicador MACD se construye a base del indicador RSI que, en su lugar, se construye a base de la media móvil MA.

BW MFI + Volumes BW MFI + Volumes

Mejora de BW MFI con visualización de volúmenes.

The MasterMind The MasterMind

En primer lugar, se debe comprobar el asesor en una cuenta demo... Eficacia: 243K$ a partir de la suma inicial de 5000$ en 3 meses. El producto no está terminado, necesita el trabajo de programadores.