El principio del trabajo del indicador se describe en el libro de Bulashev titulado “Estadística para el trader” o aquí: https://www.mql5.com/ru/code/7752

Parámetros utilizados

extern int EMA_period=89; // Период EMA

extern int price_mode=0; // Precio utilizado 0 - PRICE_CLOSE,

// 1 - PRICE_OPEN,

// 2 - PRICE_HIGH,

// 3 - PRICE_LOW,

// 4 - PRICE_MEDIAN,

// 5 - PRICE_TYPICAL,

// 6 - PRICE_WEIGHTED

extern int mode_ema=0; // Profundidad del procesamiento del error, máximo 6