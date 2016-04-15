Mira cómo descargar robots gratis
BW MFI + Volumes - indicador para MetaTrader 4
Este indicador muestra los valores de los volúmenes en una ventana separada y los resalta con los colores de BW MFI. Al apuntar con el cursor, muestra el tipo de la vela y el valor Volume para ella.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/8206
