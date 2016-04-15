CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

BW MFI + Volumes - indicador para MetaTrader 4

Alexandr | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1614
Ranking:
(11)
Publicado:
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Este indicador muestra los valores de los volúmenes en una ventana separada y los resalta con los colores de BW MFI. Al apuntar con el cursor, muestra el tipo de la vela y el valor Volume para ella.

BW MFI + Volumes

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/8206

Indicador nEMA Indicador nEMA

TEMA y DEMA son parientes cercanos

Noticias Noticias

trading de noticias

The MasterMind The MasterMind

En primer lugar, se debe comprobar el asesor en una cuenta demo... Eficacia: 243K$ a partir de la suma inicial de 5000$ en 3 meses. El producto no está terminado, necesita el trabajo de programadores.

Normalized Volume Oscillator Normalized Volume Oscillator

Versión ampliada del indicador del volumen normalizado. Ha sido añadidos los medios que facilitan el análisis visual de los valores del indicador.