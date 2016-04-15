Mira cómo descargar robots gratis
The MasterMind - Asesor Experto para MetaTrader 4
- Visualizaciones:
- 829
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
En primer lugar, se debe comprobar el asesor en una cuenta demo... Eficacia: 243K$ a partir de la suma inicial de 5000$ en 3 meses. El producto no está terminado, necesita el trabajo de programadores.
Strategy Tester Report
TheMasterMind
AlpariUS-Demo (Build 216)
|Símbolo
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Periodo
|5 Minutos (M5) 2008.03.31 00:00 - 2008.06.19 07:30 (2008.03.30 - 2008.07.01)
|Modelo
|Todos los ticks (el método más preciso, basado en los todos los marcos temporales menores disponibles)
|Parámetros
|Lots=200; StopLoss=2000; TakeProfit=0; TradeAtCloseBar=true; TrailingStop=0; TrailingStep=1; BreakEven=0; MagicNumber=0; Repeat=3; Periods=5; UseAlert=false; SendEmail=true; TradeLog="MasterMind"; Slippage=3; Indicator_Setting="---------- Indicator Setting"; Crash=false; TimeFrame=0; Length=5; Method=3; Smoothing=1; Filter=5; RealTime=true; Steady=false; Color=true; Alerts=true; EmailON=false; SignalPrice=true; SignalPriceBUY=Yellow; SignalPriceSELL=Aqua; CountBars=1485;
|Barras en la historia
|17601
|Ticks modelados
|587455
|Calidad del modelado
|65.18%
|Error de desviación de los gráficos
|62
|Depósito inicial
|5000.00
|Beneficio neto
|243061.68
|Beneficio total
|300660.90
|Pérdidas totales
|-57599.22
|Rentabilidad
|5.22
|Esperanza matemática de ganancia
|15191.35
|Disminución absoluta
|4202.40
|Disminución máxima
|182004.27 (47.03%)
|Disminución relativa
|90.11% (163677.74)
|Operaciones totales
|16
|Posiciones cortas (% con ganancias)
|8 (75.00%)
|Posiciones largas (% con ganancias)
|8 (100.00%)
|Operaciones con beneficios (% del total)
|14 (87.50%)
|Operaciones con pérdidas (% del total)
|2 (12.50%)
|Operación con
|mayores beneficios
|71525.61
|mayores pérdidas
|-54596.85
|Media
|mayores beneficios
|21475.78
|mayores pérdidas
|-28799.61
|Cantidad máxima
|de ganancias seguidas (beneficio)
|9 (279697.49)
|ganancias seguidas (beneficio)
|1 (-54596.85)
|Máx.
|de ganancias inenterrumpidas (número de ganancias)
|279697.49 (9)
|pérdidas ininterrumpidas (número de pérdidas)
|-54596.85 (1)
|Ganancia
|consecutiva media
|7
|pérdidas consecutivas
|1
|#
|Hora
|Tipo
|Orden
|Volumen
|Precio
|S / L
|T / P
|Beneficio
|Saldo
|1
|2008.03.31 20:50
|buy
|1
|1.60
|1.5774
|1.3774
|0.0000
|2
|2008.04.09 19:00
|close
|1
|1.60
|1.5855
|1.3774
|0.0000
|1334.88
|6334.88
|3
|2008.04.09 19:00
|sell
|2
|2.10
|1.5856
|1.7856
|0.0000
|4
|2008.04.10 18:45
|close
|2
|2.10
|1.5729
|1.7856
|0.0000
|2608.41
|8943.29
|5
|2008.04.10 18:45
|buy
|3
|3.00
|1.5730
|1.3730
|0.0000
|6
|2008.04.11 04:45
|close
|3
|3.00
|1.5773
|1.3730
|0.0000
|1298.10
|10241.39
|7
|2008.04.11 04:46
|sell
|4
|3.40
|1.5772
|1.7772
|0.0000
|8
|2008.05.12 05:55
|close
|4
|3.40
|1.5405
|1.7772
|0.0000
|11561.02
|21802.41
|9
|2008.05.12 05:55
|buy
|5
|7.30
|1.5404
|1.3404
|0.0000
|10
|2008.05.12 12:50
|close
|5
|7.30
|1.5461
|1.3404
|0.0000
|4161.00
|25963.41
|11
|2008.05.12 12:50
|sell
|6
|8.70
|1.5462
|1.7462
|0.0000
|12
|2008.05.19 17:20
|close
|6
|8.70
|1.5490
|1.7462
|0.0000
|-3002.37
|22961.04
|13
|2008.05.19 17:20
|buy
|7
|7.70
|1.5489
|1.3489
|0.0000
|14
|2008.05.21 22:10
|close
|7
|7.70
|1.5789
|1.3489
|0.0000
|23141.58
|46102.62
|15
|2008.05.21 22:10
|sell
|8
|15.40
|1.5788
|1.7788
|0.0000
|16
|2008.05.27 22:05
|close
|8
|15.40
|1.5684
|1.7788
|0.0000
|15156.68
|61259.30
|17
|2008.05.27 22:05
|buy
|9
|20.50
|1.5685
|1.3685
|0.0000
|18
|2008.05.28 09:20
|close
|9
|20.50
|1.5750
|1.3685
|0.0000
|13380.35
|74639.65
|19
|2008.05.28 09:20
|sell
|10
|25.00
|1.5751
|1.7751
|0.0000
|20
|2008.05.29 18:10
|close
|10
|25.00
|1.5517
|1.7751
|0.0000
|57802.50
|132442.15
|21
|2008.05.29 18:10
|buy
|11
|44.40
|1.5518
|1.3518
|0.0000
|22
|2008.06.05 20:15
|close
|11
|44.40
|1.5581
|1.3518
|0.0000
|28811.16
|161253.31
|23
|2008.06.05 20:15
|sell
|12
|54.10
|1.5582
|1.7582
|0.0000
|24
|2008.06.10 20:45
|close
|12
|54.10
|1.5447
|1.7582
|0.0000
|71525.61
|232778.92
|25
|2008.06.10 20:46
|buy
|13
|78.10
|1.5445
|1.3445
|0.0000
|26
|2008.06.13 00:30
|close
|13
|78.10
|1.5466
|1.3445
|0.0000
|17455.35
|250234.27
|27
|2008.06.13 00:30
|sell
|14
|83.90
|1.5467
|1.7467
|0.0000
|28
|2008.06.17 02:15
|close
|14
|83.90
|1.5465
|1.7467
|0.0000
|117.46
|250351.73
|29
|2008.06.17 02:15
|buy
|15
|84.00
|1.5464
|1.3464
|0.0000
|30
|2008.06.18 19:40
|close
|15
|84.00
|1.5526
|1.3464
|0.0000
|52306.80
|302658.53
|31
|2008.06.18 19:40
|sell
|16
|101.50
|1.5527
|1.7527
|0.0000
|32
|2008.06.19 07:30
|close at stop
|16
|101.50
|1.5578
|1.7527
|0.0000
|-54596.85
|248061.68
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/8207
