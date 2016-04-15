CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Asesores Expertos

The MasterMind - Asesor Experto para MetaTrader 4

[Deleted] | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
829
Ranking:
(13)
Publicado:
Actualizado:
TheMasterMind.mq4 (33.26 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

En primer lugar, se debe comprobar el asesor en una cuenta demo... Eficacia: 243K$ a partir de la suma inicial de 5000$ en 3 meses. El producto no está terminado, necesita el trabajo de programadores.


Strategy Tester Report

TheMasterMind
AlpariUS-Demo (Build 216)
Símbolo EURUSD (Euro vs US Dollar)
Periodo 5 Minutos (M5) 2008.03.31 00:00 - 2008.06.19 07:30 (2008.03.30 - 2008.07.01)
Modelo Todos los ticks (el método más preciso, basado en los todos los marcos temporales menores disponibles)
Parámetros Lots=200; StopLoss=2000; TakeProfit=0; TradeAtCloseBar=true; TrailingStop=0; TrailingStep=1; BreakEven=0; MagicNumber=0; Repeat=3; Periods=5; UseAlert=false; SendEmail=true; TradeLog="MasterMind"; Slippage=3; Indicator_Setting="---------- Indicator Setting"; Crash=false; TimeFrame=0; Length=5; Method=3; Smoothing=1; Filter=5; RealTime=true; Steady=false; Color=true; Alerts=true; EmailON=false; SignalPrice=true; SignalPriceBUY=Yellow; SignalPriceSELL=Aqua; CountBars=1485;

Barras en la historia 17601 Ticks modelados 587455 Calidad del modelado 65.18%
Error de desviación de los gráficos 62




Depósito inicial 5000.00



Beneficio neto 243061.68 Beneficio total 300660.90 Pérdidas totales -57599.22
Rentabilidad 5.22 Esperanza matemática de ganancia 15191.35

Disminución absoluta 4202.40 Disminución máxima 182004.27 (47.03%) Disminución relativa 90.11% (163677.74)

Operaciones totales 16 Posiciones cortas (% con ganancias) 8 (75.00%) Posiciones largas (% con ganancias) 8 (100.00%)

 Operaciones con beneficios (% del total) 14 (87.50%) Operaciones con pérdidas (% del total) 2 (12.50%)
Operación con mayores beneficios 71525.61 mayores pérdidas -54596.85
Media mayores beneficios 21475.78 mayores pérdidas -28799.61
Cantidad máxima de ganancias seguidas (beneficio) 9 (279697.49) ganancias seguidas (beneficio) 1 (-54596.85)
Máx. de ganancias inenterrumpidas (número de ganancias) 279697.49 (9) pérdidas ininterrumpidas (número de pérdidas) -54596.85 (1)
Ganancia consecutiva media 7 pérdidas consecutivas 1
# Hora Tipo Orden Volumen Precio S / L T / P Beneficio Saldo
1 2008.03.31 20:50 buy 1 1.60 1.5774 1.3774 0.0000
2 2008.04.09 19:00 close 1 1.60 1.5855 1.3774 0.0000 1334.88 6334.88
3 2008.04.09 19:00 sell 2 2.10 1.5856 1.7856 0.0000
4 2008.04.10 18:45 close 2 2.10 1.5729 1.7856 0.0000 2608.41 8943.29
5 2008.04.10 18:45 buy 3 3.00 1.5730 1.3730 0.0000
6 2008.04.11 04:45 close 3 3.00 1.5773 1.3730 0.0000 1298.10 10241.39
7 2008.04.11 04:46 sell 4 3.40 1.5772 1.7772 0.0000
8 2008.05.12 05:55 close 4 3.40 1.5405 1.7772 0.0000 11561.02 21802.41
9 2008.05.12 05:55 buy 5 7.30 1.5404 1.3404 0.0000
10 2008.05.12 12:50 close 5 7.30 1.5461 1.3404 0.0000 4161.00 25963.41
11 2008.05.12 12:50 sell 6 8.70 1.5462 1.7462 0.0000
12 2008.05.19 17:20 close 6 8.70 1.5490 1.7462 0.0000 -3002.37 22961.04
13 2008.05.19 17:20 buy 7 7.70 1.5489 1.3489 0.0000
14 2008.05.21 22:10 close 7 7.70 1.5789 1.3489 0.0000 23141.58 46102.62
15 2008.05.21 22:10 sell 8 15.40 1.5788 1.7788 0.0000
16 2008.05.27 22:05 close 8 15.40 1.5684 1.7788 0.0000 15156.68 61259.30
17 2008.05.27 22:05 buy 9 20.50 1.5685 1.3685 0.0000
18 2008.05.28 09:20 close 9 20.50 1.5750 1.3685 0.0000 13380.35 74639.65
19 2008.05.28 09:20 sell 10 25.00 1.5751 1.7751 0.0000
20 2008.05.29 18:10 close 10 25.00 1.5517 1.7751 0.0000 57802.50 132442.15
21 2008.05.29 18:10 buy 11 44.40 1.5518 1.3518 0.0000
22 2008.06.05 20:15 close 11 44.40 1.5581 1.3518 0.0000 28811.16 161253.31
23 2008.06.05 20:15 sell 12 54.10 1.5582 1.7582 0.0000
24 2008.06.10 20:45 close 12 54.10 1.5447 1.7582 0.0000 71525.61 232778.92
25 2008.06.10 20:46 buy 13 78.10 1.5445 1.3445 0.0000
26 2008.06.13 00:30 close 13 78.10 1.5466 1.3445 0.0000 17455.35 250234.27
27 2008.06.13 00:30 sell 14 83.90 1.5467 1.7467 0.0000
28 2008.06.17 02:15 close 14 83.90 1.5465 1.7467 0.0000 117.46 250351.73
29 2008.06.17 02:15 buy 15 84.00 1.5464 1.3464 0.0000
30 2008.06.18 19:40 close 15 84.00 1.5526 1.3464 0.0000 52306.80 302658.53
31 2008.06.18 19:40 sell 16 101.50 1.5527 1.7527 0.0000
32 2008.06.19 07:30 close at stop 16 101.50 1.5578 1.7527 0.0000 -54596.85 248061.68

Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/8207

BW MFI + Volumes BW MFI + Volumes

Mejora de BW MFI con visualización de volúmenes.

Indicador nEMA Indicador nEMA

TEMA y DEMA son parientes cercanos

Normalized Volume Oscillator Normalized Volume Oscillator

Versión ampliada del indicador del volumen normalizado. Ha sido añadidos los medios que facilitan el análisis visual de los valores del indicador.

CandRelation CandRelation

Intento de formalizar tres parámetros de la vela: sombra superior e inferior y el cuerpo.