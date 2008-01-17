CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

TEMA - индикатор для MetaTrader 4

MetaQuotes | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Просмотров:
6998
Рейтинг:
(6)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
В качестве описания принципа работы прикладываю скриншот из книги Булашева "Статистика для трейдера".





Индикатор DEMA уже есть в Code Base - DEMA_RLH .







SlopeDirection_MTF SlopeDirection_MTF

Для любителей "наклонной торговли" или варианта "3 утки". Оба варианта предполагают 3 экрана. Чтоб не плодить экраны, настройте SlopeDirection MTF на высший таймфрейм по Вашему желанию.

Оптимизированный преобразователь периодов (Period Converter Optimized) Оптимизированный преобразователь периодов (Period Converter Optimized)

Улучшенный преобразователь периодов с поддержкой обновления в реальном времени, сниженная нагрузка на процессор и другие возможности.

SMA-Crossover_Signal SMA-Crossover_Signal

Индикатор SMA Crossover Signal.

Построитель равнообъёмных баров Построитель равнообъёмных баров

Ещё один вариант