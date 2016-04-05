CodeBaseKategorien
Indikatoren

Indicator nEMA - Indikator für den MetaTrader 4

Victor Nikolaev
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
Das Funktionsprinzip des Indikators ist in Bulashevs Buch "Statistiken eines Händlers" oder hier beschrieben.

Verwendete Parameter

extern int EMA_period=89; // EMA period
extern int price_mode=0; // Priced used 0 - PRICE_CLOSE,
// 1 - PRICE_OPEN,
// 2 - PRICE_HIGH,
// 3 - PRICE_LOW,
// 4 - PRICE_MEDIAN,
// 5 - PRICE_TYPICAL,
// 6 - PRICE_WEIGHTED
extern int mode_ema=0; // Error processing depth, maximum 6

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/8205

