Das Funktionsprinzip des Indikators ist in Bulashevs Buch "Statistiken eines Händlers" oder hier beschrieben.

Verwendete Parameter

extern int EMA_period=89; // EMA period

extern int price_mode=0; // Priced used 0 - PRICE_CLOSE,

// 1 - PRICE_OPEN,

// 2 - PRICE_HIGH,

// 3 - PRICE_LOW,

// 4 - PRICE_MEDIAN,

// 5 - PRICE_TYPICAL,

// 6 - PRICE_WEIGHTED

extern int mode_ema=0; // Error processing depth, maximum 6