nEMA - MetaTrader 4のためのインディケータ
詳細はブラショーヴ氏による著書『トレーダーのための統計学』、またはこちらhttps://www.mql5.com/ru/code/7752をご覧ください。
入力引数
extern int EMA_period=89; // EMAの期間
extern int price_mode=0; // 価格のタイプ 0 - PRICE_CLOSE,
// 1 - PRICE_OPEN,
// 2 - PRICE_HIGH,
// 3 - PRICE_LOW,
// 4 - PRICE_MEDIAN,
// 5 - PRICE_TYPICAL,
// 6 - PRICE_WEIGHTED
extern int mode_ema=0; // 修正深度（最大値は6）
