詳細はブラショーヴ氏による著書『トレーダーのための統計学』、またはこちらhttps://www.mql5.com/ru/code/7752をご覧ください。

入力引数

extern int EMA_period=89; // EMAの期間

extern int price_mode=0; // 価格のタイプ 0 - PRICE_CLOSE,

// 1 - PRICE_OPEN,

// 2 - PRICE_HIGH,

// 3 - PRICE_LOW,

// 4 - PRICE_MEDIAN,

// 5 - PRICE_TYPICAL,

// 6 - PRICE_WEIGHTED

extern int mode_ema=0; // 修正深度（最大値は6）