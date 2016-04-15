Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Noticias - indicador para MetaTrader 4
Visualizaciones: 3809
- 3809
Ranking:
-
- Publicado:
Autor desconocido. (En el original pone Bulagin Andrey - nota del moderador).
¡Una cosa muy útil!
16.30 М . Es la noticia de 2-da importancia
16.00 Н . Es la noticia de 3-ra importancia. ¡La más importante!
16.00 L . Es la noticia de 1-ra importancia
¡Por favor, fíjense en que el mercado no esté sobrecomprado o sobrevendido!
Aquí se puede ver cómo el mercado influye en las noticias
Análisis fundamental. Forex/AlpariCalendario de eventos
