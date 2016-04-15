Autor desconocido. (En el original pone Bulagin Andrey - nota del moderador).







¡Una cosa muy útil!

16.30 М . Es la noticia de 2-da importancia



16.00 Н . Es la noticia de 3-ra importancia. ¡La más importante!



16.00 L . Es la noticia de 1-ra importancia

¡Por favor, fíjense en que el mercado no esté sobrecomprado o sobrevendido!

Aquí se puede ver cómo el mercado influye en las noticias



Análisis fundamental. Forex/Alpari