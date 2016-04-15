CodeBaseSecciones
Indicadores

Noticias - indicador para MetaTrader 4

Level_Trading.mq4 (13.29 KB) ver
News.mq4 (14.11 KB) ver
PPO.mq4 (3.69 KB) ver
Support_and_Resistance_.mq4 (2.11 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Autor desconocido. (En el original pone Bulagin Andrey - nota del moderador).


¡Una cosa muy útil!

16.30 М . Es la noticia de 2-da importancia

16.00 Н . Es la noticia de 3-ra importancia. ¡La más importante!

16.00 L . Es la noticia de 1-ra importancia

¡Por favor, fíjense en que el mercado no esté sobrecomprado o sobrevendido!

Aquí se puede ver cómo el mercado influye en las noticias

Análisis fundamental. Forex/Alpari

Calendario de eventos

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/8204

