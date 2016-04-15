CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

MACDonRSI - indicador para MetaTrader 4

--- | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1109
Ranking:
(4)
Publicado:
MACDonRSI.mq4 (1.55 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Línea verde - indicador RSI

Línea roja y gris - histograma y línea de señal de MACD 


Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/8203

ZigZagHistory ZigZagHistory

Este indicador muestra, además de las barras ya fijadas, las posiciones intermedias estáticas del indicador ZigZag. Será útil para los que se dedican al desarrollo de sistemas a base del indicador ZigZag.

TrendLineRange TrendLineRange

El indicador señaliza sobre la aproximación del precio a la línea de soporte o resistencia en tres posiciones.

Noticias Noticias

trading de noticias

Indicador nEMA Indicador nEMA

TEMA y DEMA son parientes cercanos