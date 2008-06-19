除了已经固定的柱之外，指标显示ZigZag 指标静态情况。对于以指标ZigZag为基本的系统创建者非常有用。

指标 MACD 是以 RSI指标为基础构建的, 同时也是以移动平均线为基础。

适用于前不久智能交易Kloss优化。