指标的运行原理在 Bulasheva的"交易者的统计学"书中有详细解说 https://www.mql5.com/ru/code/7752
使用参数
extern int EMA_period=89; // 时间周期 EMA
extern int price_mode=0; //使用价格 0 - PRICE_CLOSE,
// 1 - PRICE_OPEN,
// 2 - PRICE_HIGH,
// 3 - PRICE_LOW,
// 4 - PRICE_MEDIAN,
// 5 - PRICE_TYPICAL,
// 6 - PRICE_WEIGHTED
extern int mode_ema=0; // 最大深度错误为6
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/8205
