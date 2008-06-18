Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Индикатор nEMA - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 5041
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Принцип работы индикатора можно прочитать в книге Булашева "Статистика для трейдера" или же https://www.mql5.com/ru/code/7752
Используемые параметры
extern int EMA_period=89; // Период EMA
extern int price_mode=0; // Используемая цена 0 - PRICE_CLOSE,
// 1 - PRICE_OPEN,
// 2 - PRICE_HIGH,
// 3 - PRICE_LOW,
// 4 - PRICE_MEDIAN,
// 5 - PRICE_TYPICAL,
// 6 - PRICE_WEIGHTED
extern int mode_ema=0; // Глубина обработки ошибки, максимум 6
Индикатор используется для проверки ценового местоположения.TrendLineRange
Индикатор сигнализирует о приближении цены к линии поддержки или сопротивления в 3 позициях.
Индикатор MACD строится на основе индикатора RSI, который в свою очередь строится на скользящей средней MA.ZigZagHistory
Индикатор показывает кроме уже зафиксированных баров промежуточные статичные положения индикатора ZigZag. Будет полезен тем, кто занимается разработкой систем, основанных на индикаторе ZigZag.