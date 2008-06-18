CodeBaseРазделы
Индикаторы

Индикатор nEMA - индикатор для MetaTrader 4

Принцип работы индикатора можно прочитать в книге Булашева "Статистика для трейдера" или же https://www.mql5.com/ru/code/7752

Используемые параметры

extern int EMA_period=89; // Период EMA
extern int price_mode=0; // Используемая цена 0 - PRICE_CLOSE,
// 1 - PRICE_OPEN,
// 2 - PRICE_HIGH,
// 3 - PRICE_LOW,
// 4 - PRICE_MEDIAN,
// 5 - PRICE_TYPICAL,
// 6 - PRICE_WEIGHTED
extern int mode_ema=0; // Глубина обработки ошибки, максимум 6

