Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Indicador nEMA - indicador para MetaTrader 4
- Visualizações:
- 864
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
O princípio de operação do indicador é descrito no livro de Bulashev Statistics of a Trader ou Aqui.
Parâmetros utilizados
extern int EMA_period=89; // período de EMA
extern int price_mode=0; // Preco usado 0 - PRICE_CLOSE,
// 1 - PRICE_OPEN,
// 2 - PRICE_HIGH,
// 3 - PRICE_LOW,
// 4 - PRICE_MEDIAN,
// 5 - PRICE_TYPICAL,
// 6 - PRICE_WEIGHTED
extern int mode_ema=0; // Erro da profundidade do processamento, máximo 6
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/8205
Negociação através das notícias.MACDonRSI
O indicador MACD é construído sobre a base do RSI que, por sua vez, é construído em cima da MA.
Uma atualização para o BW IMF com a exibição de volumes.The MasterMind
Conta de demonstração primeiro... $5000 passou para $243k em 3 meses. É necessário de desenvolvedores, não terminado.