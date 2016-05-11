CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

Indicador nEMA - indicador para MetaTrader 4

Victor Nikolaev | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
864
Avaliação:
(5)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

O princípio de operação do indicador é descrito no livro de Bulashev Statistics of a Trader ou Aqui.

Parâmetros utilizados

extern int EMA_period=89; // período de EMA
extern int price_mode=0; // Preco usado 0 - PRICE_CLOSE,
// 1 - PRICE_OPEN,
// 2 - PRICE_HIGH,
// 3 - PRICE_LOW,
// 4 - PRICE_MEDIAN,
// 5 - PRICE_TYPICAL,
// 6 - PRICE_WEIGHTED
extern int mode_ema=0; // Erro da profundidade do processamento, máximo 6

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/8205

Notícias Notícias

Negociação através das notícias.

MACDonRSI MACDonRSI

O indicador MACD é construído sobre a base do RSI que, por sua vez, é construído em cima da MA.

BW MFI + Volumes BW MFI + Volumes

Uma atualização para o BW IMF com a exibição de volumes.

The MasterMind The MasterMind

Conta de demonstração primeiro... $5000 passou para $243k em 3 meses. É necessário de desenvolvedores, não terminado.