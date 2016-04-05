Indicador Impulse CDC (Color)

CustomCandle dibuja las velas del período más grande, y probablemente de un período no estándar para MT4 en el gráfico actual.

Se utilizan los indicadores Parabolic SAR y Exponential Moving Average

El indicador dibuja el perfil de mercado (Market profile).

Todos los datos de este indicador se encuentran en las coordenadas y los nombres de objetos gráficos. Las señales comerciales se extraen de los objetos gráficos generados por el indicador.