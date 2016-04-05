CodeBaseSecciones
Indicador Impulse CDC (Color) - indicador para MetaTrader 4

El indicador es una mutación del Indicador Impulse CD. Como se pedía, ha sido añadido el coloreo y se muestra la línea de señal.

Indicador Impulse CDC (Color)

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/8116

Sistema "Forex Profit" Sistema "Forex Profit"

Se utilizan los indicadores Parabolic SAR y Exponential Moving Average

CustomCandle CustomCandle

CustomCandle dibuja las velas del período más grande, y probablemente de un período no estándar para MT4 en el gráfico actual.

MarketProfile MarketProfile

El indicador dibuja el perfil de mercado (Market profile).

X_0_Serg153_TEST Indicador Punto y Figura con señales comerciales. X_0_Serg153_TEST Indicador Punto y Figura con señales comerciales.

Todos los datos de este indicador se encuentran en las coordenadas y los nombres de objetos gráficos. Las señales comerciales se extraen de los objetos gráficos generados por el indicador.