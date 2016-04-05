Pon "Me gusta" y sigue las noticias
MarketProfile - indicador para MetaTrader 4
- 4141
El Perfil de Mercado (Market Profile) es una herramienta que utilizan muchos traders de futuros.
MarketProfile
Más información sobre el perfil de mercado:
E. Naiman. “El camino hacia la libertad financiera” (The way to financial freedom)
J. Piper. “El camino hacia el trading” (The way to trade).
El autor ha coloreado las sesiones: amarillo - sesión asiática, azul - europea, rojo - americana. Muestra en M30 y M15.
Parámetros:
StartDate - para probar en el historial (a partir de qué fecha empezar a dibujar)
lastdayStart - si es true, dibuja hasta el último día (StartDate se ignora)
CountProfile - establecer cuántos perfiles hay que dibujar.
Mode se dibuja en blanco. Volume no se considera. Hay situaciones cuando se consideran los volúmenes, pero coincide a un 99%. Sobre todo no tiene importancia para Forex.
