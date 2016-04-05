CodeBaseSecciones
Indicadores

MarketProfile - indicador para MetaTrader 4

El Perfil de Mercado (Market Profile) es una herramienta que utilizan muchos traders de futuros.

MarketProfile


Más información sobre el perfil de mercado:

E. Naiman. “El camino hacia la libertad financiera” (The way to financial freedom)

J. Piper. “El camino hacia el trading” (The way to trade).

El autor ha coloreado las sesiones: amarillo - sesión asiática, azul - europea, rojo - americana. Muestra en M30 y M15.

Parámetros:

StartDate - para probar en el historial (a partir de qué fecha empezar a dibujar)

lastdayStart - si es true, dibuja hasta el último día (StartDate se ignora)

CountProfile - establecer cuántos perfiles hay que dibujar.


Mode se dibuja en blanco. Volume no se considera. Hay situaciones cuando se consideran los volúmenes, pero coincide a un 99%. Sobre todo no tiene importancia para Forex.

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/8115

