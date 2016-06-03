無料でロボットをダウンロードする方法を見る
インディケータImpulse CDC (Color) - MetaTrader 4のためのインディケータ
これは、インディケータImpulse CDの修正版なんですが、求めに応じて色染めとシグナルラインの描画が追加されました。
インディケータImpulse CDC (Color)
