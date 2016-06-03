コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

インディケータImpulse CDC (Color) - MetaTrader 4のためのインディケータ

Sergei Kazachenko | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
812
評価:
(8)
パブリッシュ済み:
これは、インディケータImpulse CDの修正版なんですが、求めに応じて色染めとシグナルラインの描画が追加されました。

インディケータImpulse CDC (Color)

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/8116

