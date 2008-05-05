Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Индикатор Impulse CDC (Color) - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 7834
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор является мутацией Индикатора Impulse CD, по просьбам добавлена расцветка и проявлена сигнальная линия.
Индикатор Impulse CDC (Color)
Hercules A.T.C. 2006 EA
Эксперт прорыва с высокой вероятностью и очень благоприятным соотношением прибыль/риск.X_0_Serg153_TEST Индикатор крестики-нолики с торговыми сигнaлами.
Все данные этого индикатора содержатся в координатах и именах графических объектов. Из графических объектов генерируемых индикатором извлечены торговые сигналы.
Система "Forex Profit"
Используются индикаторы Parabolic SAR и Exponential Moving AverageTicksInMySQL
TicksInMySQL Expert Advisor.