CustomCandle dibuja las velas del período más grande, y probablemente de un período no estándar para MT4, en el gráfico actual.

En este caso no es necesario abrir el gráfico del período mayor porque se utilizan sólo los datos del actual. Las velas (barras) del gráfico actual deben ser descoloridas o invisibles.

CustomCandle

Limitaciones:

1. El período del timeframe más grande debe ser mayor o múltiple del actual (en М5 se puede М10, М15, М20, etc. hasta 1440; en М1 puede ser cualquiera de 2 a 1440).



2. El período del timeframe más grande no puede ser más de un día (1440 minutos), es decir no se puede dibujar las velas de dos días o más. (Podía hacerlo, pero no lo hice)



3. Los gráficos más de H4 no se soportan. (También es posible hacerlo).

Particularidades:

1. Si se ha producido un fallo de conexión, pueden aparecer las velas inapropiadas y la secuencia será fallida durante el complemento del historial. Después de completar el historial, hay que redibujar las velas. No hace falta eliminar el indicador, será suficiente entrar en sus propiedades. Es una cosa desagradable pero no sé todavía cómo corregirla.

Update:

22.12.2008

He corregido CustomCandle (después de la actualización de MT4, el anterior no se compilaba).

He añadido el segundo indicador CustomCandle_Shift, similar a CustomCandle. Pero en este hay una posibilidad de establecer el desplazamiento de velas en minutos (el parámetro shift debe ser múltiple al timeframe al que “se pega” el indicador; con el valor positivo - se desplaza a la derecha, con el valor negativo - se desplaza a la izquierda, valor 0 - sin desplazamiento).





