因此发布一个链接
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
指标 Impulse CDC (Color) - MetaTrader 4脚本
- 显示:
- 4891
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
指标Индикатора Impulse CD，按照命令添加颜色和信号线。
指标 Impulse CDC (Color)
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/8116
Levels
计算支撑/阻力水平的又一个指标.Traders Dynamic Index
指标 Traders Dynamic Index 能够帮助交易者检测市场。
X_0_Serg153_TEST带有交易警报的指标tick-tack-toe
该指标包含坐标和图表货币对名称。 在图表货币对中指标生成交易警报。RoundLevels
指标 RoundLevels在当前价格处 从上下两个方向绘制出“环形”水平。 MQ4文件中可以查看简短的英文描述。