指标 Impulse CDC (Color)

计算支撑/阻力水平的又一个指标.

该指标包含坐标和图表货币对名称。 在图表货币对中指标生成交易警报。

指标 RoundLevels在当前价格处 从上下两个方向绘制出“环形”水平。 MQ4文件中可以查看简短的英文描述。