Индикатор Impulse CD - индикатор для MetaTrader 4
6775
Опубликован:
Обновлен:
Индикатор Impulse CD, продолжение импульсного подхода к торговле и развитие индикатора Impulse MACD.
Идея доработки возникла после визуального наблюдения за выше указанным индикатором. Довольно сложно на первый взгляд определить момент когда сигнальная линия индикатора начинает отличаться по значению от гистограммы, по этому наложение дополнительной гистограммы разницы сигнальной линии и основной гистограммы мне показалось полезным.
По первым наблюдениям возможно поможет ловить откаты.
