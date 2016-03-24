CodeBaseKategorien
Dieser Indikator ist eine Modifizierung von dem Indicator Impulse CD. Aufgrund von Nachfragen wurden Farben und eine Signallinie hinzugefügt.

Indicator Impulse CDC (Color)

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/8116

