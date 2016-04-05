Para más detalles sobre el sistema, siga el enlace: http://www.unfx.ru/strategies_to_trade/strategies_39.php

Algoritmo de la estrategia de trading:

1. Abrimos el gráfico de una hora para el par de divisas EURUSD, lots 0,1;

2. Dibujamos los indicadores Parabolic SAR y tres Exponential Moving Average con los períodos (10, 25,50).

Señal de compra: ЕMA con el período 10 cruza ЕМА 25 y 50 de abajo arriba, mientras que Parabolic SAR se encuentra por debajo del precio.

Señal de venta: ЕMA con el período 10 cruza ЕМА 25 y 50 de arriba abajo, mientras que Parabolic SAR se encuentra por encima del precio.

Salida de las operaciones:

1. Por el cierre de Stop Loss;

2. Por el cierre de Take Profit;

3. Cuando la línea ЕМА10 da la vuelta (si hay una posición Buy, cerramos en el punto de formación del pico de ЕМА10, para Sell, depresión), el beneficio mínimo está disponible. Los valores de Stop Loss y Take Profit para las operaciones de compra y de venta van a ser diferentes.

Después de testear las reglas descritas desde 2007.01.11 hasta 2008.01.11 hemos obtenido los siguientes resultados (por los precios de apertura):

Después de optimizar los parámetros en el mismo período, hemos obtenido el siguiente resultado del trabajo del EA:

