Indicador Impulse CDC (Color) - indicador para MetaTrader 4
- 961
O indicador é uma modificação do Indicador Impulse CD. Por pedidos dos usuários, cores e linha de sinal foram adicionados.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/8116
MarketProfile
Perfil de Mercado é uma ferramenta usada por muitos traders de Mercados Futuros.X_0_Serg153_TEST é um indicador tick-tack-toe com alertas de negociação.
Todos os dados deste indicador estão contidos nas coordenadas e nomes dos objetos gráficos. Alertas de negociações são recuperados dos objetos gráficos gerados pelo indicador.
Sistema "Forex Profit"
Indicadores Parabolic SAR e Exponential Moving Average são usados no sistema.CustomCandle
CustomCandle desenha candles de um período de tempo maior e não-padrão (para MT4) no gráfico atual.