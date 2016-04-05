Autor: indiicador original X_0_Serg153 Copyright © 2005, Serg153

Para la modificación ha sido cogido el indicador hecho X_0_Serg153, creado en 2005.

Por un lado, eso ha permitido evitar la verificación del método Punto y Figura con su implementación en el indicador, así como ha permitido preservar la evidencia del método.

Pero por otro lado, hay problemas con la extracción de señales comerciales.

Los datos del indicador X_0_Serg153 están representados como objetos gráficos, lo que ha levantado la pregunta correspondiente en el foro http://forum.mql4.com/ru/12351. El código del indicador ha sido cogido ahí mismo.

Los traders de América utilizaban el método Punto y Figura desde el siglo 19.

Las particularidades de este método consiste en que la constancia de la escala de tiempo no se mantiene.

En la pantalla de MT4 aparecen nuevas barras de precios, pero el indicador Punto y Figura se mantiene inmóvil si el precio no ha logrado superar un nivel de umbral. Por eso el gráfico del indicador no corresponde al gráfico del precio que se muestra en las pantallas de MT4.

En la presente versión del indicador hemos añadido:

- la generación de las señales comerciales: los iconos arriba/abajo que aparecen durante el desarrollo del movimiento de precios en cada paso del cálculo del indicador.

- alerta.

Particularidades:

Las señales comerciales no se calculan a base del historial porque es complicado juzgar sobre la corrección de la colocación de las señales cuando el indicador se mueve de una manera no sincronizada respecto a los movimientos del precio.

Al mismo tiempo, las señales “sobre el historial” no tienen gran importancia para el trading.

Por eso hay que probar las señales comerciales en el Probador de Estrategias.

Simulación:

iniciar el indicador en el Probador de Estrategias del terminal junto con cualquier EA.