MA_AC_Stochastic_Signal - indicador para MetaTrader 5
Este indicador ofrece señales de tendencia determinadas mediante Media Móvil en forma de trapecios de colores (el color depende de la dirección de la tendencia) y ofrece señales integrales de entrada al mercado en forma de barras de colores determinadas mediante el Oscilador Estocástico y el Acelerador de Bill Williams.
Los parámetros de entrada del indicador incluyen los parámetros de la Media Móvil y el oscilador Estocástico:
//+---------------------------------------+ //| Parámetros de entrada del indicador | //+---------------------------------------+ input int MA_Period=9; //Periodo de MA input ENUM_MA_METHOD MA_Method=MODE_SMA; // Método de suavizado input ENUM_APPLIED_PRICE MA_Price=PRICE_CLOSE; // Método de cálculo de precios input int STO_Period=5; // Periodo del Etocástico input int STO_Slowing=3; // Ralentizamiento del Estocástico input ENUM_MA_METHOD STO_Method=MODE_SMA; // Método de suavizado del Estocástico input ENUM_STO_PRICE STO_Price=STO_LOWHIGH; // Método de cálculo de precios del Estocástico
