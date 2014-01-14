CodeBaseSecciones
Indicadores

MA_AC_Stochastic_Signal - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português 한국어 Türkçe
Visualizaciones:
1388
Ranking:
(18)
Publicado:
Actualizado:
Este indicador ofrece señales de tendencia determinadas mediante Media Móvil en forma de trapecios de colores (el color depende de la dirección de la tendencia) y ofrece señales integrales de entrada al mercado en forma de barras de colores determinadas mediante el Oscilador Estocástico y el Acelerador de Bill Williams.

Los parámetros de entrada del indicador incluyen los parámetros de la Media Móvil y el oscilador Estocástico:

//+---------------------------------------+
//|  Parámetros de entrada del indicador  |
//+---------------------------------------+
input int MA_Period=9;                       //Periodo de MA
input ENUM_MA_METHOD MA_Method=MODE_SMA;     // Método de suavizado
input ENUM_APPLIED_PRICE MA_Price=PRICE_CLOSE; // Método de cálculo de precios
input int STO_Period=5;                      // Periodo del Etocástico
input int STO_Slowing=3;                     // Ralentizamiento del Estocástico
input ENUM_MA_METHOD STO_Method=MODE_SMA;    // Método de suavizado del Estocástico
input ENUM_STO_PRICE STO_Price=STO_LOWHIGH// Método de cálculo de precios del Estocástico

MA_AC_Stochastic_Signal

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/720

