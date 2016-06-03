MA_AC_Stochastic_Signal

この指標は移動平均線によって定められたトレンドシグナルを色付きの台形（色はトレンド方向と相関）、 ストキャスティックスとビルウィリアムのアクセラレータによって定められた一体的な市場参入シグナルを色つきのバーとして示します。

指標の入力パラメータは移動平均とストキャスティックスの入力パラメータを含みます。