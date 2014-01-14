Pon "Me gusta" y sigue las noticias
i-PassLevCCI_v.1.3 - indicador para MetaTrader 5
Autor original:
KimIV
Un indicador de señal de semáforo utilizando el oscilador Commodity Channel Index.
Las señales de apertura de una posición se muestran en el gráfico mediante flechas del color correspondiente. Las señales de cierre de una posición se muestran mediante rombos azules o flechas opuestas.
Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en CodeBase de mql4.com el 10.02.2008.
Figura 1. Indicador i-PassLevCCI_v.1.3
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1898
