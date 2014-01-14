Pon "Me gusta" y sigue las noticias
i4_pivot_v1 - indicador para MetaTrader 5
Autor original:
goldenlion@ukr.net
El indicador muestra los niveles de soporte y resistencia calculados sobre los precios diarios.
Soportes y resistencias se calculan mediante las siguientes fórmulas:
P = (máximo_diario + mínimo_diario + cierre_diario + cierre_diario) / 4;
R1 = P + P - mínimo_diario;
S1 = P + P - máximo_diario;
R2 = P + máximo_diario - mínimo_diario;
S2 = P - máximo_diario + mínimo_diario;
R3 = P + P - mínimo_diario - mínimo_diario + máximo_diario;
S3 = P + P - máximo_diario - máximo_diario + mínimo_diario;
Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en CodeBase de mql4.com el 09.02.2008.
Figura 1. Indicador i4_pivot_v1
Este indicador se basa en RSI y el análisis de sus múltiples lineas de señal.BAT_ATRv1
El indicador NRTR basado en el indicador técnico Average True Range (Rango Medio Verdadero).
Este indicador muestra la dirección de la tendencia (Media Móvil) y da señales de trading (Stochastic + Accelerator).DinapoliTargets_MTF
Rejilla formada por niveles de DiNapoli, construida usando un periodo superior. Se tienen en cuenta los datos del indicador DiNapoliTargets en el proceso de generación de la rejilla.