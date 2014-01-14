Autor original:

goldenlion@ukr.net

El indicador muestra los niveles de soporte y resistencia calculados sobre los precios diarios.

Soportes y resistencias se calculan mediante las siguientes fórmulas:

P = (máximo_diario + mínimo_diario + cierre_diario + cierre_diario) / 4; R1 = P + P - mínimo_diario;

S1 = P + P - máximo_diario; R2 = P + máximo_diario - mínimo_diario;

S2 = P - máximo_diario + mínimo_diario; R3 = P + P - mínimo_diario - mínimo_diario + máximo_diario;

S3 = P + P - máximo_diario - máximo_diario + mínimo_diario;

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en CodeBase de mql4.com el 09.02.2008.





Figura 1. Indicador i4_pivot_v1