i4_pivot_v1 - indicador para MetaTrader 5

Autor original:

goldenlion@ukr.net

El indicador muestra los niveles de soporte y resistencia calculados sobre los precios diarios.

Soportes y resistencias se calculan mediante las siguientes fórmulas:

P = (máximo_diario + mínimo_diario + cierre_diario + cierre_diario) / 4;

R1 = P + P - mínimo_diario;
S1 = P + P - máximo_diario;

R2 = P + máximo_diario - mínimo_diario;
S2 = P - máximo_diario + mínimo_diario;

R3 = P + P - mínimo_diario - mínimo_diario + máximo_diario;
S3 = P + P - máximo_diario - máximo_diario + mínimo_diario;

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en CodeBase de mql4.com el 09.02.2008.

Figura 1. Indicador i4_pivot_v1

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1902

