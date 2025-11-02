Alım-satım robotlarını ücretsiz olarak nasıl indirebileceğinizi izleyin
MA_AC_Stochastic_Signal - MetaTrader 5 için gösterge
Bu gösterge trend yönünü ( Hareketli Ortalama göstergesi tarafından belirlenir) renkli trapezoidler şeklinde (renk trend yönüne karşılık gelir) ve integral giriş sinyallerini Bill Williams'ın Stokastik Osilatörü ve Hızlandırıcı göstergesi tarafından belirlenen renkli çubuklar şeklinde gösterir.
Göstergenin giriş parametreleri Hareketli Ortalama ve Stokastik göstergelerin giriş parametrelerini içerir:
//+-----------------------------------+ //|| Gösterge giriş parametreleri | //+-----------------------------------+ input int MA_Period=9; // Ortalamanın periyodu input ENUM_MA_METHOD MA_Method=MODE_SMA; // Ortalama alma yöntemi input ENUM_APPLIED_PRICE MA_Price=PRICE_CLOSE; // Fiyat hesaplama yöntemi input int STO_Period=5; // Stokastik dönem input int STO_Slowing=3; // Stokastik geciktirme input ENUM_MA_METHOD STO_Method=MODE_SMA; // Stokastik ortalama alma yöntemi input ENUM_STO_PRICE STO_Price=STO_LOWHIGH; // Stokastik fiyat hesaplama yöntemi
MetaQuotes Ltd tarafından Rusçadan çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/ru/code/720
CVD (Cumulative Volume Delta)
Lightweight CVD (Cumulative Volume Delta) for MT5 — M1-based, shows buy/sell pressure as candles with optional resets.Volatility Step Channel
Volatilite ayarlı çizgilerle yerel yüksekleri ve yerel düşükleri hesaplayan bir kanal