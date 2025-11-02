Bu gösterge trend yönünü ( Hareketli Ortalama göstergesi tarafından belirlenir) renkli trapezoidler şeklinde (renk trend yönüne karşılık gelir) ve integral giriş sinyallerini Bill Williams'ın Stokastik Osilatörü ve Hızlandırıcı göstergesi tarafından belirlenen renkli çubuklar şeklinde gösterir.

Göstergenin giriş parametreleri Hareketli Ortalama ve Stokastik göstergelerin giriş parametrelerini içerir: