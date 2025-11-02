Kod TabanıBölümler
MA_AC_Stochastic_Signal - MetaTrader 5 için gösterge

Nikolay Kositsin
Bu gösterge trend yönünü ( Hareketli Ortalama göstergesi tarafından belirlenir) renkli trapezoidler şeklinde (renk trend yönüne karşılık gelir) ve integral giriş sinyallerini Bill Williams'ın Stokastik Osilatörü ve Hızlandırıcı göstergesi tarafından belirlenen renkli çubuklar şeklinde gösterir.

Göstergenin giriş parametreleri Hareketli Ortalama ve Stokastik göstergelerin giriş parametrelerini içerir:

//+-----------------------------------+
//|| Gösterge giriş parametreleri |
//+-----------------------------------+
input int MA_Period=9;                      // Ortalamanın periyodu
input ENUM_MA_METHOD MA_Method=MODE_SMA;      // Ortalama alma yöntemi 
input ENUM_APPLIED_PRICE MA_Price=PRICE_CLOSE; // Fiyat hesaplama yöntemi
input int STO_Period=5;                     // Stokastik dönem
input int STO_Slowing=3;                    // Stokastik geciktirme
input ENUM_MA_METHOD STO_Method=MODE_SMA;     // Stokastik ortalama alma yöntemi
input ENUM_STO_PRICE STO_Price=STO_LOWHIGH;   // Stokastik fiyat hesaplama yöntemi

MA_AC_Stochastic_Signal göstergesi

MetaQuotes Ltd tarafından Rusçadan çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/ru/code/720

