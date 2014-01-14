Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
MA_AC_Stochastic_Signal - indicador para MetaTrader 5
Este indicador fornece sinais de tendência determinados pela Média Móvel como trapézios coloridos (a cor se correlaciona com a direção da tendência) e sinais de entrada no mercado como barras coloridas determinados pelo Oscilador Estocástico e o Accelerator de Bill Williams.
Os parâmetros de entrada do indicador incluem os parâmetros da Média Móvel e do oscilador Estocástico:
//+-----------------------------------+ //| Parâmetros de entrada do indicador| //+-----------------------------------+ input int MA_Period=9; // Período MA input ENUM_MA_METHOD MA_Method=MODE_SMA; // Método suavizado input ENUM_APPLIED_PRICE MA_Price=PRICE_CLOSE; // Método para calcular os preços input int STO_Period=5; // Período do Estocástico input int STO_Slowing=3; // Estocástico lento input ENUM_MA_METHOD STO_Method=MODE_SMA; // Método suavizado do Estocástico input ENUM_STO_PRICE STO_Price=STO_LOWHIGH; // Método para calcular os preços do Estocástico
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/720
