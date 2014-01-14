CodeBaseSeções
Indicadores

MA_AC_Stochastic_Signal - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Visualizações:
1885
Avaliação:
(18)
Publicado:
Atualizado:
Este indicador fornece sinais de tendência determinados pela Média Móvel como trapézios coloridos (a cor se correlaciona com a direção da tendência) e sinais de entrada no mercado como barras coloridas determinados pelo Oscilador Estocástico e o Accelerator de Bill Williams.

Os parâmetros de entrada do indicador incluem os parâmetros da Média Móvel e do oscilador Estocástico:

//+-----------------------------------+
//| Parâmetros de entrada do indicador|
//+-----------------------------------+
input int MA_Period=9;                         // Período MA
input ENUM_MA_METHOD MA_Method=MODE_SMA;       // Método suavizado 
input ENUM_APPLIED_PRICE MA_Price=PRICE_CLOSE; // Método para calcular os preços
input int STO_Period=5;                        // Período do Estocástico
input int STO_Slowing=3;                       // Estocástico lento
input ENUM_MA_METHOD STO_Method=MODE_SMA;      // Método suavizado do Estocástico
input ENUM_STO_PRICE STO_Price=STO_LOWHIGH;    // Método para calcular os preços do Estocástico

MA_AC_Stochastic_Signal

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/720

SSL SSL

Um indicador de sinal tipo semáforo que utiliza duas médias móveis na forma de NRTR.

UltraRSI UltraRSI

Este indicador se baseia no RSI e na análise de suas linhas múltiplas de sinais.

Cam_H2_H5_Historical Cam_H2_H5_Historical

Indicador Camarilla dt Historical modificado.

TrendStrengthv2 TrendStrengthv2

Coversão da versão MetaTrader 4.