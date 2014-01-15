MA_AC_Stochastic_Signal

本 RBVI 外汇指标的基础，是由于夜市中交易活跃度降低，从而导致市场波动急剧减少的属性。本指标考虑市场的价格流动和波动 (可变性), 可成功地表示横盘市场。推荐在夜间使用的 EA 中使用它。

此指标显示趋势方向 (RSI) 和交易信号 (随机指标 + 加速器)。

WPR 的 HLCrossSig 可以考虑作为趋势指标, 因为它的目的是 "抓取"“趋势。然而，这是一个非常复杂和详尽的指标，允许从交易中排除心理和情绪的影响。