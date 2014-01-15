请观看如何免费下载自动交易
MA_AC_Stochastic_Signal - MetaTrader 5脚本
此指标以 均线 判别趋势信号，并绘制彩色梯形 (颜色与趋势方向相应)，并集成由 随机振荡器 和比尔.威廉姆斯的 加速器 判别的入场信号彩色柱条。
//+-----------------------------------+ //| 指标输入参数 | //+-----------------------------------+ input int MA_Period=9; // MA 周期 input ENUM_MA_METHOD MA_Method=MODE_SMA; // 平滑方法 input ENUM_APPLIED_PRICE MA_Price=PRICE_CLOSE; // 价格计算方法 input int STO_Period=5; // 随机周期 input int STO_Slowing=3; // 随机慢速 input ENUM_MA_METHOD STO_Method=MODE_SMA; // 随机平滑方法 input ENUM_STO_PRICE STO_Price=STO_LOWHIGH; // 随机价格计算方法
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/720
RBVI
本 RBVI 外汇指标的基础，是由于夜市中交易活跃度降低，从而导致市场波动急剧减少的属性。本指标考虑市场的价格流动和波动 (可变性), 可成功地表示横盘市场。推荐在夜间使用的 EA 中使用它。ZigZag_INT
ZigZag 指标的优化计算速度版本。
RSI_AC_Stochastic_Signal
此指标显示趋势方向 (RSI) 和交易信号 (随机指标 + 加速器)。WPR 的 HL 交叉信号
WPR 的 HLCrossSig 可以考虑作为趋势指标, 因为它的目的是 "抓取"“趋势。然而，这是一个非常复杂和详尽的指标，允许从交易中排除心理和情绪的影响。