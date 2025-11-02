거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
이 인디케이터는 ( 이동평균 인디케이터에 의해 결정되는) 추세 방향을 컬러 사다리꼴 형태로 표시하며(색상은 추세 방향에 해당), 빌 윌리엄스의 스토캐스틱 오실레이터 및 액셀러레이터 인디케이터에 의해 결정되는 통합 진입 신호는 컬러 바 형태로 표시합니다.
인디케이터의 입력 매개변수에는 이동평균 및 스토캐스틱 인디케이터의 입력 매개변수가 포함됩니다:
//+-----------------------------------+ //|| 표시기 입력 매개변수 | //+-----------------------------------+ input int MA_Period=9; // 가운데의 기간 input ENUM_MA_METHOD MA_Method=MODE_SMA; // 평균화 방법 input ENUM_APPLIED_PRICE MA_Price=PRICE_CLOSE; // 가격 계산 방법 input int STO_Period=5; // 확률적 기간 input int STO_Slowing=3; // 확률적 지연 input ENUM_MA_METHOD STO_Method=MODE_SMA; // 확률적 평균화 방법 input ENUM_STO_PRICE STO_Price=STO_LOWHIGH; // 확률적 가격 계산 방법
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/720
CVD (Cumulative Volume Delta)
Lightweight CVD (Cumulative Volume Delta) for MT5 — M1-based, shows buy/sell pressure as candles with optional resets.Volatility Step Channel
변동성이 조정된 선으로 로컬 고점과 로컬 저점을 계산하는 채널입니다.