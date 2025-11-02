이 인디케이터는 ( 이동평균 인디케이터에 의해 결정되는) 추세 방향을 컬러 사다리꼴 형태로 표시하며(색상은 추세 방향에 해당), 빌 윌리엄스의 스토캐스틱 오실레이터 및 액셀러레이터 인디케이터에 의해 결정되는 통합 진입 신호는 컬러 바 형태로 표시합니다.

인디케이터의 입력 매개변수에는 이동평균 및 스토캐스틱 인디케이터의 입력 매개변수가 포함됩니다: