MA_AC_Stochastic_Signal

Dieser Indikator liefert Trendsignale, bestimmt durch einen gleitenden Durchschnitt als farbige Trapeze (die Farbe korreliert mit der Trendrichtung) und, integriert, Signale zur Positionseröffnung in Form von farbige Balken, bestimmt durch den Stochastik Oszillator und Bill Williams' Accelerator.

Die Eingabeparameter des Indikators beinhalten die des gleitenden Durchschnitts und des Stochastik Oszillators: