CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

MA_AC_Stochastic_Signal - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
1024
Rating:
(18)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
ZIP herunterladen, Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Dieser Indikator liefert Trendsignale, bestimmt durch einen gleitenden Durchschnitt als farbige Trapeze (die Farbe korreliert mit der Trendrichtung) und, integriert, Signale zur Positionseröffnung in Form von farbige Balken, bestimmt durch den Stochastik Oszillator und Bill Williams' Accelerator.

Die Eingabeparameter des Indikators beinhalten die des gleitenden Durchschnitts und des Stochastik Oszillators:

//+-----------------------------------+
//|  Indikator Eingabeparameter       |
//+-----------------------------------+
input int MA_Period=9;                         // MA Glättungslänge
input ENUM_MA_METHOD MA_Method=MODE_SMA;       // Glättungsverfahren 
input ENUM_APPLIED_PRICE MA_Price=PRICE_CLOSE; // Kalkulationspreis
input int STO_Period=5;                        // Stochastik Periodenanzahl
input int STO_Slowing=3;                       // Stochastik "Slowing"
input ENUM_MA_METHOD STO_Method=MODE_SMA;      // Stochastik Glättungsverfahren
input ENUM_STO_PRICE STO_Price=STO_LOWHIGH;    // Stochastik Preis- Berechnungsmethode

MA_AC_Stochastic_Signal

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/720

RBVI RBVI

Die Basis des RBVI Forex Indikators ist ein Merkmal des Nachtmarktes, das sich im scharfen Rückgang der Volatilität wegen der Abwesenheit von Handelsaktivitäten zeigt. Der Indikator berücksichtigt Preisbewegungen und die Volatilität (Veränderlichkeit) des Marktes, um sich erfolgreich in den Seitwärtsmärkten zu bewegen. Es wird empfohlen, den RBVI in Expert Advisors zur Nachtzeit zu verwenden.

ZigZag_INT ZigZag_INT

Eine Version des ZigZag Indikators mit einer optimierten Berechnungsgeschwindigkeit.

RSI_AC_Stochastic_Signal RSI_AC_Stochastic_Signal

Dieser Indikator zeigt die Trendrichtung (RSI) und Handelssignale (Stochastik + Accelerator).

UltraWPR UltraWPR

Dieser Indikator basiert auf dem WPR (Larry Williams' Percent Range) und dessen Analyse multipler Signallinien.