MA_AC_Stochastic_Signal - индикатор для MetaTrader 5

Этот индикатор показывает направление тренда (определяется при помощи индикатора Moving Average) в виде цветных трапеций (цвет соответствует направлению тренда) и интегральные сигналы входа в виде цветных баров, определяемые при помощи стохастического осциллятора и индикатора Accelerator Билла Вильямса.

Входные параметры индикатора включают в себя входные параметры индикаторов Moving Average и Stochastic:

//+-----------------------------------+
//|  Входные параметры индикатора     |
//+-----------------------------------+
input int MA_Period=9;                      // Период средней
input ENUM_MA_METHOD MA_Method=MODE_SMA;      // Метод усреднения 
input ENUM_APPLIED_PRICE MA_Price=PRICE_CLOSE; // Метод расчета цен
input int STO_Period=5;                     // Период стохастика
input int STO_Slowing=3;                    // Замедление стохастика
input ENUM_MA_METHOD STO_Method=MODE_SMA;     // Метод усреднения стохастика
input ENUM_STO_PRICE STO_Price=STO_LOWHIGH;   // Метод расчета цен стохастика

ZigZag_INT ZigZag_INT

Оптимизированная по скорости расчета версия индикатора ZigZag.

RSI_AC_Stochastic_Signal RSI_AC_Stochastic_Signal

Индикатор, показывающий направление тренда (RSI) и торговые сигналы (Stochastic + Accelerator).

UltraRSI UltraRSI

В основе этого индикатора лежат показания технического индикатора RSI и анализ множества его сигнальных линий.

UltraWPR UltraWPR

В основе этого индикатора лежат показания технического индикатора WPR (Larry Williams' Percent Range) и анализ множества его сигнальных линий.