Этот индикатор показывает направление тренда (определяется при помощи индикатора Moving Average) в виде цветных трапеций (цвет соответствует направлению тренда) и интегральные сигналы входа в виде цветных баров, определяемые при помощи стохастического осциллятора и индикатора Accelerator Билла Вильямса.

Входные параметры индикатора включают в себя входные параметры индикаторов Moving Average и Stochastic: