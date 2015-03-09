Pon "Me gusta" y sigue las noticias
NRMA - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 997
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
Es un indicador bien conocido de parte de Constantine Kopyrkin que ha generado una gran variedad de implementaciones del indicador NRTR. En esta variante ha sido realizada la media móvil NRMA (línea) y los trailing stops NRTR (puntos circulares).
Más detalles en la web del autor.
El indicador utiliza las clases de la librería SmoothAlgorithms.mqh (hay que copiarla en carpeta_ de_datos_del_terminal\MQL5\Include). Cómo trabajar con las clases se describe detalladamente en el artículo «Promedio de las series de precio sin búferes adicionales para cálculos intermedios».
Por primera vez este indicador fue implementado en MQL4 y fue publicado en Code Base en mql4.com el 19.08.2006.
Fig. 1. Indicador NRMA
