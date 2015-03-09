CodeBaseSecciones
NRatio - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) ver
nratio.mq5 (9.11 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
Es un indicador bien conocido de parte de Constantine Kopyrkin. En esta versión ha sido realizado el oscilador regulado NRatio.

Más detalles en la web del autor.

El indicador utiliza las clases de la librería SmoothAlgorithms.mqh (hay que copiarla en carpeta_ de_datos_del_terminal\MQL5\Include). Cómo trabajar con las clases se describe detalladamente en el artículo «Promedio de las series de precio sin búferes adicionales para cálculos intermedios».

Fig. 1. Indicador NRatio

NRMA NRMA

Es un indicador bien conocido de parte de Constantine Kopyrkin que ha generado una gran variedad de implementaciones del indicador NRTR. En esta variante ha sido realizada la media móvil NRMA (línea) y los trailing stops NRTR (puntos circulares).

NonLagMA_v5_HTF NonLagMA_v5_HTF

El indicador NonLagMA_v5 permite cambiar el período de tiempo del indicador en los parámetros de entrada.

NRMA_HTF NRMA_HTF

El indicador NRMA permite cambiar el período de tiempo del indicador en los parámetros de entrada.

Karpenko Karpenko

Este indicador de tendencia está implementado en forma de una nube de color.