NRatio - indicador para MetaTrader 5
Es un indicador bien conocido de parte de Constantine Kopyrkin. En esta versión ha sido realizado el oscilador regulado NRatio.
El indicador utiliza las clases de la librería SmoothAlgorithms.mqh (hay que copiarla en carpeta_ de_datos_del_terminal\MQL5\Include). Cómo trabajar con las clases se describe detalladamente en el artículo «Promedio de las series de precio sin búferes adicionales para cálculos intermedios».
Fig. 1. Indicador NRatio
Es un indicador bien conocido de parte de Constantine Kopyrkin que ha generado una gran variedad de implementaciones del indicador NRTR. En esta variante ha sido realizada la media móvil NRMA (línea) y los trailing stops NRTR (puntos circulares).NonLagMA_v5_HTF
El indicador NonLagMA_v5 permite cambiar el período de tiempo del indicador en los parámetros de entrada.