NRMA - indicador para MetaTrader 5
Autor real:
Rosh
Indicador bem conhecido de Constantino Kopyrkin que gerou um grande número de implementação do indicador NRTR. NRMA média móvel (linha) e trailing stop NRTR (pontos em forma circular) são implementadas nesta variante.
Para mais detalhes, consulte o site do autor.
O indicador utiliza as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (deve ser copiado em terminal_data_folder\MQL5\Include). A utilização das classes foi exaustivamente descrito no artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".
Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Código em 19 de agosto de 2006.
Fig.1. Indicador NRMA
