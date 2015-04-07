CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

NRMA - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1488
Avaliação:
(25)
Publicado:
Atualizado:
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) visualização
nrma.mq5 (10.07 KB) visualização
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Autor real:

Rosh

Indicador bem conhecido de Constantino Kopyrkin que gerou um grande número de implementação do indicador NRTR. NRMA média móvel (linha) e trailing stop NRTR (pontos em forma circular) são implementadas nesta variante.

Para mais detalhes, consulte o site do autor.

O indicador utiliza as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (deve ser copiado em terminal_data_folder\MQL5\Include). A utilização das classes foi exaustivamente descrito no artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".

Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Código em 19 de agosto de 2006.

Fig.1. Indicador NRMA

Fig.1. Indicador NRMA

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/7028

NRatio NRatio

O indicador popular por Constantino Kopyrkin. Esta versão é baseada no oscilador NRatio normalizada.

Corr Corr

Coeficiente de correlação.

Chaikin_Volatility Chaikin_Volatility

Indicador de volatilidade de Chaikin.

Chaikin_Volatility_HTF Chaikin_Volatility_HTF

O indicador Chaikin_Volatility com a opção de seleção do período disponível em parâmetros de entrada.