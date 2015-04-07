Autor real:

Rosh

Indicador bem conhecido de Constantino Kopyrkin que gerou um grande número de implementação do indicador NRTR. NRMA média móvel (linha) e trailing stop NRTR (pontos em forma circular) são implementadas nesta variante.

Para mais detalhes, consulte o site do autor.

O indicador utiliza as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (deve ser copiado em terminal_data_folder\MQL5\Include). A utilização das classes foi exaustivamente descrito no artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".

Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Código em 19 de agosto de 2006.

Fig.1. Indicador NRMA