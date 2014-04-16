Ставь лайки и следи за новостями
NRMA - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 4832
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
Реальный автор:
Rosh
Известный индикатор от Константина Копыркина, который породил множество реализаций индикатора NRTR. В данном варианте реализована скользящая средняя NRMA(линия) и трейлнингующие стопы NRTR (круглые точки).
Подробности смотрите на авторском сайте.
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в CodeBase 19.08.2006.
Рис.1. Индикатор NRMA
