実際の著者：

Rosh

多数のNRTR指標を実装したコンスタンティンKopyrkinのよく知られた指標。子のバリアントではNRMA移動平均（線）とNRTR (丸い点) トレイルストップが実装されます。

詳細は著者のウェブサイトをご参考ください。

この指標は SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。

この指標は初めにMQL4で実装されコードベースで2006年8月19日に公開されました。

図1 NRMA指標