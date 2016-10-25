コードベースセクション
NRMA - MetaTrader 5のためのインディケータ

実際の著者：

Rosh

多数のNRTR指標を実装したコンスタンティンKopyrkinのよく知られた指標。子のバリアントではNRMA移動平均（線）とNRTR (丸い点) トレイルストップが実装されます。

詳細は著者のウェブサイトをご参考ください。

この指標は SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。

この指標は初めにMQL4で実装されコードベースで2006年8月19日に公開されました。

図1　NRMA指標

NonLagMA_v5_HTF NonLagMA_v5_HTF

入力パラメータでの時間枠選択オプションを持つNonLagMA_v5指標

NonLagMA_v5 NonLagMA_v5

これは、減衰正弦波が線形加重平均（LWMA）の式における係数の比率を定義することによって位相差の効果が軽減された移動です。

NRatio NRatio

Constantine Kopyrkin による人気高い指標。このバージョンは、正規化され NRatioオシレータに基づいています。

NRatio_HTF NRatio_HTF

入力パラメータでの時間枠選択オプションを持つNRatio指標