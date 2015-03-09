CodeBaseSecciones
Indicadores

NRMA_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
El indicador NRMA permite cambiar el período de tiempo del indicador en los parámetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // Período del gráfico del indicador (timeframe)

Para el funcionamiento del indicador, hay que colocar el archivo compilado NRMA.mq5 en la carpeta carpeta_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators.

Fig. 1. Indicador NRMA_HTF

NRatio NRatio

Es un indicador bien conocido de parte de Constantine Kopyrkin. En esta versión ha sido realizado el oscilador regulado NRatio.

NRMA NRMA

Es un indicador bien conocido de parte de Constantine Kopyrkin que ha generado una gran variedad de implementaciones del indicador NRTR. En esta variante ha sido realizada la media móvil NRMA (línea) y los trailing stops NRTR (puntos circulares).

Karpenko Karpenko

Este indicador de tendencia está implementado en forma de una nube de color.

Karpenko_HTF Karpenko_HTF

El indicador Karpenko permite cambiar el período de tiempo del indicador en los parámetros de entrada.