请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
真实作者:
Rosh
著名的 Constantine Kopyrkin 指标, 产生了大量 NRTR 指标实现。NRMA 移动平均 (线) 和尾随停止 NRTR (圆形点) 在此变种里实现。
更多详情, 参看 作者的网站。
指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 的库类（必须被复制到 客户端文件夹\MQL5\Include）。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"。
此指标首次实现并且发表在 MQL4 代码库 2006.08.19。
图例.1. NRMA 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/7028
NonLagMA_v5_HTF
此 NonLagMA_v5 指标在输入参数中有时间帧选项。NonLagMA_v5
这是一款移动均线，其中延迟效应，通过使用阻尼余弦限定线性加权平均值 (LWMA) 的方程逐渐减小系数值。