真实作者:

Rosh

著名的 Constantine Kopyrkin 指标, 产生了大量 NRTR 指标实现。NRMA 移动平均 (线) 和尾随停止 NRTR (圆形点) 在此变种里实现。

更多详情, 参看 作者的网站。

指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 的库类（必须被复制到 客户端文件夹\MQL5\Include）。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"。

此指标首次实现并且发表在 MQL4 代码库 2006.08.19。

图例.1. NRMA 指标